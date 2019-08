Anunt SOC in Spania: Zidane isi pregateste DEMISIA de la Real Madrid. Ce il nemultumeste pe francez

Real Madrid risca sa ramana fara Zinedine Zidane inainte de inceputul de sezon.

Zinedine Zidane e nemultumit de transferurile facute de Florentino Perez in aceasta vara si vrea sa-si dea demisia de la Real Madrid, anunta jurnalistul spaniol Diego Torres de la El Pais.

Zidane i-a cerut in aceasta vara pe Paul Pogba, Eden Hazard si Kylian Mbappe la Real, insa l-a primit doar pe mijlocasul belgian. Pogba era considerat insa jucatorul in jurul caruia ar fi trebuit sa se inceapa reconstructia, iar acum Zidane e furios. Mijlocasul francez este evaluat la 200 de milioane de euro de catre Manchester United, iar englezii nu vor oricum sa-l mai cedeze pana anul viitor. Perioada de transferuri din Anglia s-a inchis si nu ar mai avea cum sa-i aduca inlocuitor.



Zidane, nemultumit ca a ramas cu Bale si James!

Zidane e suparat si ca Florentino Perez nu a reusit sa-i cedeze pe Gareth Bale si James Rodriguez, jucatori pentru care spera sa obtina 170 de milioane de euro. Cu acei bani, Realul putea sa-l transfere pe Paul Pogba de la Manchester United. Bale a fost trimis la negocieri cu o echipa din China, insa mutarea a picat. James in schimb a fost dorit de Napoli si Atletico Madrid, insa nici mutarea sa nu s-a materializat.

Rezultatele din pregatire sunt intre cele mai slabe din istoria Realului, iar Zidane ia in serios ideea unei demisii, dar debutul de sezon nu va fi unul peste asteptari. Potrivit El Pais, Zidane vrea sa-si apere prestigiul si nu mai accepta rezultate ca cele din sezonul trecut. El l-a inlocuit pe Solari intr-un moment in care echipa se afla pe locul 4 in La Liga.