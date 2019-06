"L-am cerut, dar mi-a zis NU!" Cum a ramas Eden Hazard fara numarul dorit la Real Madrid! Anuntul facut la prezentarea oficiala

Eden Hazard a fost prezentat in fata a 50.000 de fani pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid a facut transferuri importante in aceasta vara, insa cel mai rasunator pana acum este cel al lui Eden Hazard, adus cu 100 de milioane de euro de la Chelsea. Peste 50.000 de fani ai Realului (si nu numai) au fost in tribunele stadionului Santiago Bernabeu la prezentarea oficiala.

Spre dezamagirea fanilor, Hazard a aparut pe gazon cu un tricou fara numar. Nu este clar daca belgianul va purta tricoul cu numarul 16 in sezonul viitor, numar liber, sau pe cel cu numarul 7, cel care ii apartine lui Mariano Diaz.

I-a fost refuzat numarul 10

Eden Hazard si-ar fi dorit sa poarte tricoul cu numarul 10 si la Real Madrid, numar pe care l-a avut si la Chelsea si pe care il are in nationala Belgiei. In timpul prezentarii oficiale, Hazard a dezvaluit ca a fost refuzat cand a cerut acest numar! Modric va purta in sezonul viitor tricoul cu numarul 10.

"Numarul meu? Am fost in contact cu Modric datorita lui Kovacic si l-am intrebat daca pot sa am numarul 10 si el mi-a spus nu! Am glumit. Nu credem ca numarul e important" a spus Hazard.