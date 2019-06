EDEN HAZARD, PREZENTAT LA REAL MADRID | Moment incredibil in tribuna: un fan a venit imbracat cu tricoul Barcei! Ce a urmat

Transferul asteptat de 3 ani de catre Eden Hazard si Real Madrid a devenit realitate in aceasta vara. Campioana Europei din 2016, 2017 si 2018 a platiti 100 de milioane de euro pentru superstarul belgian iar acesta a fost prezentat joi seara pe Santiago Bernabeu.

Un moment care putea deveni tensionat a avut loc inainte ca Hazard sa ajunga pe gazon - un fan a venit in tribuna imbracat cu tricoul Barcelonei! Fanii Realului i-au cerut sa dea jos tricoul iar suporterul respectiv le-a facut pe plac, in aplauzele tuturor celor prezenti.



Eden Hazard a fost prezentat in fata fanilor de pe Santiago Bernabeu iar acestia au venit in numar mare: conform celor de la Marca, 50.000 de oameni au fost pe Bernabeu la eveniment. Astfel, recordul lui Cristiano Ronaldo ramane intact: in 2009, nu mai putin de 70.000 de oameni au fost pe Bernabeu la prezentarea portughezului.

???????? The #RMFans at the Bernabéu are eagerly awaiting their first glimpse of our new star!#WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/vvKNnG9RyG