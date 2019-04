Cifrele care arata de ce Bale va pleaca de la Real Madrid! Dezastru pentru Galez in 2019

Gareth Bale este cel mai bine platit jucator de la Real Madrid.

Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, toata lumea se astepta ca galezul sa preia atributiile pe care le avea starul portughez. Totusi, Bale a dezamagit la acest capitol, iar cifrele sale din 2019 reflecta sezonul foarte slab facut de galez.

Din 21 de meciuri jucate de cei de la Real Madrid de la inceputul anului, Bale a jucat doar 14, noua in La Liga, trei in Copa del Rey si doua in Champions League. Sapte meciuri le-a pierdut din cauza accidentarii la glezna. Bale a inscris de doar patru ori, cu Espanyol, Atletico, Levante si Celta Vigo si nu a dat nicio pasa decisiva, scrie Marca.

In marile meciuri jucate de Real Madrid in acest an - optimile UEFA Champions League cu Ajax, dubla cu Barca din Copa del Rey si El Clasico - Bale a trecut neobservat. Un lucru nepermis pentru salariul pe care il incaseaza galezul, in valoare de 14 milioane de euro.

Oficialii de pe Santiago Bernabeu par sa se fi saturat sa accepte atitudinea fotbalistului, care se implica putin in antrenamente si munca de recuperare.

Performantele slabe i-au determinat si pe suporterii Realului sa-l huiduie in timpul meciurilor.

Galezul a jucat 641 de minute in 2019, adica 34% din totalul minutelor jucate de Real Madrid de la inceputul anului pana in prezent. Acesta reprezinta un procentaj extrem de slab pentru un jucator de talia lui Bale.