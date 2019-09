Jucatorul lunii a fost premiat cu un...PESTE! Martin Odegaard a fost rasplatit pentru prestatiile bune avute la Real Sociedad

Jucatorul norvegian a facut furori la clubul basc, dupa ce a venit imprumutat de la Real Madrid. Odegaard a fost pionul principal al lui Real Sociedad de la inceputul sezonului, marcand de doua ori in primele 4 aparitii din La Liga.

In ultimul meci al lui Sociedad impotriva lui Atletico Madrid, Odegaard a contribuit la victoria echipei sale, marcand un gol. Cifrele sale din meciul cu Atletico au fost impresionante: 90 de minute jucate, 52 de pase complete, 3 ocazii de gol, un gol, 3 driblinguri si 9 recuperari.

Cei de la Real Sociedad i-au rasplatit performanta in cel mai inedit mod, premiindu-l pe norvegian, nu cu un trofeu sau o sticla de sampanie, ci cu un peste mare, pe care l-a primit intr-un supermarket.

