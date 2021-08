Jucătorii Barcelonei s-au dus acasă la Messi înainte de conferința de duminică! Imaginile momentului 

Anunțul plecării lui Leo Messi a venit ca un șoc, mai ales după ce revenise la Barcelona pentru a semna un nou contract. Problemele financiare și plafonul salarial din La Liga îi împiedică pe catalani să îl păstreze la echipă, după cum a declarat Laporta la conferința de presă.

În cursul zilei de duminică, Leo Messi va rupe tăcerea după anunțul șocant, în cadrul unei conferințe de presă susținută pe Camp Nou.

Înainte de despărțirea oficială, mai mulți dintre jucătorii Barcelonei au mers acasă la Leo Messi, pentru cina de despărțire pe care o organizează legenda catalanilor, iar ziariștii spanioli i-au surprins. Sergio Aguero și renumitul twitch-er, Ibai Llanos, au ajuns împreună la Messi acasă, iar imediat după atacantul argentinian au intrat și Gerard Pique și Shakira.

Aguero and Pique have been seen pulling into Messi's home.

