Real Madrid e pe punctul de a finaliza un sezon ratat. Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a fost eliminată din Copa del Rey, a pierdut dubla manșă cu FC Bayern din sferturile UEFA Champions League și aproape că a ieșit din cursa pentru titlu în La Liga.

Trupa de pe ”Santiago Bernabeu” e pe locul doi în clasament cu 70 de puncte. După 31 de etape, galacticii au bifat 22 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri

E gata! Vinicius și-a decis viitorul: anunțul spaniolilor

Potrivit as.com, Vinicius va continua la Real Madrid. Și el, dar și francezul Kylian Mbappe. Presa spaniolă a relatat că cei doi sunt considerați în continuare jucători-cheie în angrenajul lui Real Madrid.

Vinicius se află la Real Madrid din iulie 2018 și a bifat până acum 369 de apariții în toate competițiile pentru gruparea blanco, a înscris 123 de goluri și a pasat decisiv în 97 de situații.

De cealaltă parte, Kylian Mbappe este cotat la 200 de milioane de euro și a ajuns la Real Madrid în vara lui 2024, după ce a plecat liber de contract de la Paris Saint-Germain.

Cu un contract scadent până în 2029, internaționalul francez și-a trecut până acum în cont 98 de meciuri în toate competițiile pentru Real Madrid, 84 de goluri și 11 assist-uri.

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar imediat după meciul cu FC Bayern

După 3-4 cu FC Bayern, patronul lui Real Madrid, Florentino Perez, a coborât în vestiar, iar presa din străinătate a evidențiat că omul cu banii de pe ”Bernabeu” a ținut un discurs puternic în fața jucătorilor.

În afară de Arda Guler, pe care l-a trimis la plimbare. Turcul a fost cel mai bun jucător de la Real Madrid în meciul cu FC Bayern: ”Tu pleci, nu trebuie să asiști la ce va urma”, a spus Perez, potrivit Goal.

”Un an fără trofee e un eșec. Doi ani? E intolerabil. Vă mulțumesc pentru efortul de astăzi, dar acest sezon e de-a dreptul dezamăgitor.

Să joci pentru Real Madrid e un privilegiu, dar vine cu multe obligații. Mulți dintre voi nu le-ați îndeplinit. Hai măcar să terminăm campionatul cu demnitate”, a spus Perez.