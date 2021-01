"Abia asteptam sa se incheie totul, sa pot sa plec in alta parte!" Prima reactie a lui Aleix Garcia dupa ce a semnat cu Eibar

Mijlocasul spaniol a plecat de la Dinamo din cauza problemelor financiare de club.

Aleix Garcia s-a in intors in La Liga si a semnat SD Eibar o intelegere valabila pe valabila pana la sfarsitul, cu optiune de prelungire pe inca 2 ani. Acesta a acordat un interviu dupa ce a semnat intelegerea si a explicat motivele pentru care a ales clubul.

"Ma identific cu stilul lui Eibar. Este o echipa ofensiva, care prefera sa faca un pressing avansat si au mereu sanse sa castige meciul.Cand eram la Villarreal nu cred ca am reusit sa batem vreodata pe Eibar, cred ca nu am reusit sa smulgem nici egalul. Am amintiri urate de pe Ipurua. E un joc similar cu cel al antrenorului Marcelino, cel cu care am colaborat la Villarreal", a declarat Aleix Garcia.

Jucatorul va incasa acelasi salariu ca la Dinamo, 30.000 de euro pe luna. Ibericul nu a dorit sa vorbeasca prea mult despte perioada nefericita pe care a pentrcut-o in Stefan cel Mare.

"Abia asteptam sa se incheie totul. Sa pot sa plec in alta parte, sa vin aici. Abia asteptam sa fiu alaturi de noii mei coechipieri.

Eu sunt un tip inteligent, ma adaptez repede. Vreau sa joc cat mai mult si sa ajut echipa sa ramana in Primera", a spus fostul fotbalist al lui Dinamo.

Tweet Dinamo Eibar Garcia Citeste si: