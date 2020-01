INCREDIBIL | Nici nu a fost numit bine, ca ar putea pleca! Ce clauza are in contract Quique Setien, noul antrenor al Barcelonei

Ce clauza are noul antrenor al Barcelonei in contract.

Quique Setien, noul antrenor al celor de la FC Barcelona a fost prezentat oficial la miezul noptii. Acesta a semnat un contract cu catalanii pe doua sezoane, insa are o clauza in contract prin care poate fi dat afara la finalul fiecarui sezon, potrivit celor de la ESPN.



Astfel, in vara, Barcelona il poate demite pe Quique Setien la finalul acestui sezon. Catalanii au fost in discutii si cu fostul mare jucator al lor, Xavi Hernandez, care ar putea veni in vara in functie de rezultatele pe care le va avea Setien pe banca Barcelonei.