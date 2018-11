"Incepe operatiunea NEYMAR!" Brazilianul, fortat sa faca un gest fara precedent ca sa scape de PSG!

Barcelona e pregatita sa demareze operatiunea Neymar, anunta presa internationala.

Neymar s-a saturat de PSG si vrea sa plece. Varianta Real Madrid a picat, dupa ce Florentino Perez s-a orientat catre Kylian Mbappe, noul star al fotbalului mondial.

Dar in mod surprinzator, Barcelona e gata sa-l ia inapoi pe Neymar, care a plecat in vara lui 2017 de pe Camp Nou ca sa iasa se sub umbra lui Messi.

Intre timp, brazilianul a realizat ca a comis o greseala si e gata sa faca o declaratie publica in acest sens. Potrivit goal.com, Neymar va face un anunt public in momentul in care s-ar realiza transferul la Barcelona in care isi va cere scuze pentru ca a fortat achitarea clauzei de reziliere la cateva luni dupa ce semnase prelungirea cu Barcelona.

Neymar va castiga si mai putini bani la Barcelona decat in prezent la PSG, unde are al doilea contract din lume, in urma lui Messi.