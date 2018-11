Xavi a anuntat care sunt sansele ca Neymar sa revina la Barcelona! "Sunt la curent cu tot ce se intampla in fotbal"

"Sansele ca Neymar sa se intoarca la Barcelona sunt aproape zero", spune Xavi Hernandez, mijlocasul de legenda al clubului catalan.

Presa spaniola a scris in ultima perioada ca Neymar este tot mai dornic sa se intoarca la Barcelona. Dezamagit de faptul ca PSG nu a reusit in sezonul trecut sa se bata cu sanse reale la trofeul Ligii Campionilor, dar si de lipsa de competitie din Ligue 1, unde formatia pariziana domina autoritar, brazilianul a inceput sa se gandeasca la o revenire in Spania.

Sansele ca Neymar sa revina la Barcelona dupa plecarea la PSG, pentru 222 milioane euro, sunt, insa, minime. Ba chiar tind spre zero, spune Xavi Hernandez, fostul mijlocas de legenda al clubului de pe Nou Camp.

"Nu vad aceasta mutare facandu-se, pur si simplu nu cred in ea. Lucrurile nu au mers ideal in momentul plecarii. Citesc in fiecare zi presa si sunt la curent cu tot ce se intampla, dar vad sanse aproape de zero in privinta revenirii lui Neymar la Barcelona", a spus Xavi pentru Cadena SER.

13 goluri in 16 meciuri are Neymar la PSG in acest sezon.