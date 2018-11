Mbappe si Neymar, LOVITURA TOTALA pentru PSG! Seicii sunt DISPERATI: sunt 48 de ore decisive. Anunt de ultima ora

PSG a facut primul anunt oficial legat de situatia medicala a vedetelor Neymar si Mbappe.

Cei doi s-au accidentat in aceasta saptamana la partidele echipelor nationale.

PSG tremura inaintea meciului decisiv din Champions League cu Liverpool, de la mijlocul saptamanii viitoare. Conform informatiilor oficiale oferite de club, urmatoarele 48 de ore vor fi decisive pentru ambele vedete ale Parisului.

Neymar are probleme la adductori, in timp ce Mbappe sufera dupa ce a cazut pe umarul drept. PSG i-a bagat deja la tratament. Medicii asteapta sa vada cum raspund cei doi, inainte sa faca o predictie legata de recuperarea lor. Atat Neymar, cat si Mbappe au sanse 0 sa joace in weekend, contra lui Toulouse, in campionat.