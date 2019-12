Dezastru la o echipa de top din Serie A! Toate numele importante vor sa plece de la echipa

Cand credeam ca s-au linistit lucrurile in Italia, vedem cum la Napoli a izbucnit un intreg scandal.

Patronul De Laurentis a intrat in conflict cu numele importante din vestiarul lui Napoli, iar mai multi fotbalisti vor sa plece in aceasta iarna pe sume modice sau in vara gratis.

Koullibaly, Insigne si Allan vor sa plece inca din aceasta iarna.

Fotbalistului din Brazilia i-a fost sparta casa in urma cu putine saptamani, iar aceasta a fost picatura care a umplut paharul.

Nici Mertens si Callejon nu mai vor sa auda de Napoli. Acestia nu vor sa-si mai prelungeasca contractele si vor pleca liberi de contract in vara.

Fanii cer ca jucatorii tineri sa fie trimisi in teren pentru a o reprezenta pe Napoli, iar actualii fotbalisti platiti cu milioane de euro sunt considerati mercenari.