Cine e moldoveanca bomba sexy care a blocat o strada din Londra cu Lamborghiniul sau decorat cu 2 milioane de cristale Swarovski! VIDEO

O moldoveanca sexy si-a scos supercar-ul din garaj si a blocat o strada din Londra!

Daria Rodionova este o tanara originara din Republica Moldova, stabilita la Londra. Ea este model si designer si detine un bolid Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce! Potrivit autoblog.md, ea a investit o suma impresionanta pentru a-l decora cu 2.000.000 de cristale Swarovski!

Tanara si-a dus masina la atelierul Carsincloaks, unde specialistii au avut nevoie de 700 de ore pentru a-i indeplini dorinta.

Modelul Aventador LP750-4 SuperVeloce a fost facut in 600 de exemplare si are un motor V12 aspirat de 6.5 litri, care produce 750 de cai putere si un cuplu de 690 Nm. Masina prinde 100 km/h in doar 2.8 secunde! Aceasta a costat circa 350.000 euro inainte de a fi "tunata".

Culoarea initiala a masinii a fost cea rosie.