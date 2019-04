Moment special la un meci din Liga a 4-a! Arbitrul asistent si-a cerut iubita de sotie! Cum a reactionat! VIDEO

Cei doi au fost arbitri asistenti la meciul ACS Oradea - CS Diosig.

Spectatorii prezenti la meciul ACS Oradea - CS Diosig au avut parte de un moment inedit. Arbitrul asistent, Marius Matica (22 de ani), si-a cerut in casatorie iubita, si ea arbitru la aceeasi partida, chiar inainte de inceperea meciului.

Tusierul a ingenuncheat in fata iubitei sale, iar spectatorii au surprins momentul in care a intrebat-o "Vrei sa fii sotia mea?" si i-a oferit inelul de logodna. In acelasi timp, in tribuna, prietenii tanarului au format din panouri acelasi mesaj. Gyorgyi Duma (21 de ani) a acceptat cererea, fiind vizibil emotionata: "Da, din tot sufletul!".

Cei doi s-au cunoscut la sedintele CJA Bihor si formeaza un cuplu de aproape trei ani: "Ne-am cunoscut la arbitraj, iar prima intalnire a fost pe pista de atletism. Ea a facut 9 ani de atletism si i-am cerut sa ma ajute sa-mi dezvolt tactica de sprint. De atunci suntem nedespartiti", a spus Marius pentru bihon.ro.

Partenera sa a fost impresionata de surpriza pregatita: "Nu m-am asteptat. A fost o surpriza extraordinar de placuta. Ceva de vis! Efectiv mi s-au inmuiat picioarele", a spus Gyorgyi pentru sursa citata.

VIDEO:

Sursa foto: www.bihon.ro