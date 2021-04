Cum a incercat Messi in tinerete sa cucereasca o femeie intr-un club! "Vii la mine acasa? Mergem la o petrecere ca doi prieteni." Dezvaluiri incredibile

Inainte de a deveni unul dintre cei mai indragiti fotbalisti din lume, Lionel Messi a trecut printr-un moment mai putin placut.

Prezentatoarea postului de televiziune Movistar+, Susi Caramelo, a dezvaluit ca l-a intalnit pe Messi intr-o discoteca, in urma cu mai multi ani. Femeia nu stia atunci nimic despre starul argentinian care a invitat-o la el acasa in mai multe randuri.

Caramelo l-a refuzat pe Messi, povestind acum ca il vedea ca pe un copil, nestiind mai nimic despre cel care a ajuns sa fie unul dintre cei mai buni fotbalisti din lume.

"Cu multi ani in urma, ieseam cu un tip si intr-o seara am mers la un club din Barcelona. Si in timp ce eu eram in zona VIP, una dintre putinele ori in care nu ma strecurasem acolo, m-am dus pana la toaleta.

Era un hol mic si dintr-o data am gasit acolo trei copii: erau un baiat si o fata si un alt tip. Si ei au spus: 'Ei bine, Lionel, te asteptam afara si decidem noi ce mai facem'.

Dupa un timp, cand am iesit de la toaleta, copilul acela statea doar el pe o canapea de pe hol. Si eu, care sunt foarte draguta si vorbesc cu fiecare tip, ii spun: 'Te cheama Lionel? Ca pe cei din Lyon? Si ce iti place: frisca, frisca sau ciocolata?'

Cred ca imi amintesc ca mi-a spus despre frisca, pentru ca i-am spus ca asta imi place si mie, desi as fi spus acelasi lucru ca si el doar ca sa ma placa.

Si ies afara de acolo si incep sa aprinda luminile de la discoteca si sa dea afara oamenii. Si la un moment dat il vad pe acest copil mergand la cabina DJ-ului, isi ia ramas bun de la el, apoi il vad uitandu-se la mine si incepe sa-mi faca o fata, sa zambeasca.

Ei incep sa ne arunce afara din club si cand sa ies, pustiul Lionel vine la mine si imi spune: 'Ce faci acum?' Si i-am spus ca il voi astepta afara pe tipul cu care venisem si atat.

Cand sa termin propozitia si sa cobor, dintr-o data vad cum vin o multime de oameni si incep sa strige: 'Leo! Leo! Leo!'

Il incoltesc pe pusti si eu stau intr-un colt si spun: 'Cine este tipul acesta?' Si mi-au spus: 'Este Leo Messi, cel mai bun fotbalist din lume'. Eu spun: 'Nu ma mintiti! Tocmai i-am spus ca sunt cu altcineva'", a povestit Susi Caramelo, care a dezvaluit si ca starul Barcelonei a invitat-o la o petrecere.

"Eram deja pe strada unde aveam masina parcata si dintr-o data vine Leo Messi din nou: 'Vii la mine acasa? Vom da o petrecere, mergem ca doi prieteni'. Si m-as fi dus cu el, pentru ca ei nu te invita la o petrecere de fotbal in fiecare zi. Dar stii de ce am spus ca nu? Am fost atat de saraca incat, daca ma ducem la casa acelui tip, nu m-ar fi dat afara nici macar cu un cartonas rosu.

Si am spus nu pentru ca nu aveam niciun ban, pentru ca daca as fi mers acolo, cu ce plateam parcarea cand ma intorceam? In general, aceasta este povestea modului in care l-am respins pe Leo Messi, cum am pierdut eu acest tren. Si cel mai rau lucru este ca dupa doua zile celalalt m-a parasit", a adaugat prezentatoarea, cu zambetul pe buze.