Imagini emotionante: Xavi a izbucnit in lacrimi la discursul lui Iniesta de la despartirea de Barca! Mesajul pe care i l-a transmis

Vineri seara a avut loc o ceremonie speciala de adio pentru Andres Iniesta la care au participat si fosti jucatori ai Barcelonei ce au evoluat alaturi de Iniesta la echipa catalana. Iniesta a tinut un discurs ce l-a emotionat pe Xavi, bunul sau prieten alaturi de care a obtinut performante uriase in ultimii 10 ani.

Xavi a vorbit la randul sau despre Iniesta: "Alti jucatori vor sta la Barcelona si vor continua sa castige. Este clar ca Barcelona va continua, insa jucatorii precum el sunt unici. Iniesta este un exemplu ca jucator si ca persoana".



Xavi in tears as Iniesta finishes his beautiful speech about his time at Barça.. Speechless.pic.twitter.com/44IJ4prPkT