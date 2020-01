Il face invidios pana si pe Borcea! :) Thibaut Courtois este un CRAI fara doar si poate! A facut un copil cu vecina casatorita, in timp ce iubita lui era gravida

Thibaut Courtois (27 ani) are o poveste tumultoasa, demna de reality show.

Presa engleza a scos la iveala o poveste extrem de incalcita despre portarul lui Real Madrid, din perioada in care se afla la Chelsea. Conform The Sun, belgianul are un copil cu o vecina care era casatorita, pe care l-a conceput in timp ce Marta Dominguez, perechea lui, era insarcinata.

Sarcina iubitei nu l-a oprit pe Courtois din a avea o aventura cu femeia casatorita, pe nume Elsa Izac. Jucatorul si vecina sa s-au cunoscut atunci cand a rugat-o sa semneze pentru pachetele primite de la curieri, in absenta lui.

Cei doi se intalneau inainte de meciurile lui Chelsea. Femeia se caza la acelasi hotel in care se afla portarul, la o camera separata, intr-un etaj diferit.

"S-au intalnit de 8 sau 10 ori"

Apropiatii femeii a oferit o declaratie in care a vorbit despre idila acesteia cu goalkeeper-ul Belgiei.

"Daca Elsa ii tot lua pachetele lui Courtois, el a decis sa ii bata la usa, sa ii multumeasca. Ea a interpretat totul ca pe un semn de politete, insa a inceput sa o invite la cafea.

Au iesit in oras, Elsa a observat cum se uita el la ea, ceea ce nu i-a placut, deoarece iubita lui era insarcinata in perioada aceea. In cele din urma, ea a inceput sa mearga la hotelul in care erau cazati jucatorii lui Chelsea, isi lua o alta camera, la un etaj diferit si asa reuseau sa se vada. S-au intalnit de vreo 8 sau 10 ori", a declarat apropiatul femeii.

Courtois si iubita lui s-au despartit in luna septembrie, momentul in care s-a nascut fiul belgianului si al Elsei. Portarul si-a recunoscut copilul, insa femeia doreste ca acesta sa o faca in mod public.