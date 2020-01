PRINS CAND TRAGEA CU OCHIUL! Mourinho a comis-o din nou! :) Motivul absolut IREAL pentru care a vazut cartonasul galben in meciul cu Southampton

Portughezul a vazut cartonasul galben in minutul 77 al meciului pentru un motiv hilar. Cunoscut deja pentru gesturile sale extreme, Mourinho a fost surprins la banca tehnica a adversarilor, incercand sa traga cu ochiul la tactica celor de la Southampton.

Faza a fost surprinsa pe camerele de filmat, iar imaginile au devenit imediat virale, starnind amuzamentul fanilor de pretutindeni.

Jose Mourinho to Southampton bench: Happy new year

What is Mourinho doing LOOOOL pic.twitter.com/Np80CJzmKc