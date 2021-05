"Bye bye, Eden!" Hazard, facut praf in presa din Spania dupa gesturile facute la finalul meciului cu Chelsea! "Nu intelege ce inseamna Real Madrid"

Eden Hazard "nu a inteles ce inseamna Real Madrid".

Asta scrie presa spaniola dupa returul semifinalei Champions League, criticand evolutia internationalului belgian in fata fostei sale formatii, Chelsea Londra.

Revenit recent pe gazon dupa o noua accidentare, Hazard a disputat cu aceasta ocazie al doilea sau meci consecutiv ca titular, dupa cel cu Osasuna, din campionatul spaniol, castigat de Real cu 2-0.

Evolutia belgianului pe Stamford Bridge a fost insa una modesta, in nota echipei sale, singurul remarcat in returul de la Londra fiind compatriotul sau Thibaut Courtois, ale carui interventii intre buturile madrilenilor au limitat proportiile scorului.

Considerat inlocuitorul perfect al lui Cristiano Ronaldo la sosirea sa in capitala Spaniei, Eden Hazard nu a reusit sa se ridice niciun moment la nivelul asteptarilor, probabil si din cauza accidentarilor repetate.

Cotidianul sportiv spaniol Marca considera ca Hazard a fost o "dezamagire totala" in returul cu Chelsea si apreciaza ca acesta nu mai are niciun viitor pe Santiago Bernabeu.

"Belgianul continua sa nu faca nicio diferenta, in cel de-al doilea sau sezon la Real Madrid, in ciuda sustinerii depline din partea lui Zinedine Zidane, iar atitudinea sa nu il ajuta deloc", a scris Marca, referindu-se la polemica generata de Hazard dupa meci, cand a fost surprins glumind cu fostii sai colegi de la Chelsea.

In aceeasi linie, ziarul AS scrie ca "Eden Hazard intruchipeaza esecul acestui Real Madrid", adaugand ca "belgianul nu a facut nimic in timpul celor 88 de minute disperate, chiar in vechea sa gradina. In plus, el a facut glume dupa meci cu fostii sai colegi de la Chelsea. Nu intelege ce inseamna Real Madrid. Reconstructia trebuie sa inceapa cu vanzarea sa. Bye bye, Eden!", conchide publicatia madrilena.

