Sunt imaginile care fac inconjurul lumii! Hazard, hohote de ras dupa eliminarea lui Real! Ce a facut la finalul meciului

Revenit dupa o serie chinuitoare de accidentari, Hazard a fost titular pe Stamford Bridge in returul semifinalelor Champions League.

Fost jucator la Chelsea timp de 7 ani, Hazard a fost surprins felicitandu-i pe fostii sai colegi la finalul jocului care a lasat-o pe Real in afara Ligii. N-a facut-o orcum, ci cu un zambet larg pe fata, fara sa para prea afectat de eliminarea echipei sale.

Imaginea cu Hazard cu gura pana la urechi nu le-a convenit deloc fanilor lui Real, care l-au criticat pentru atitudinea sa. Imaginea a fost distribuita de mii de ori pe retelele sociale in minutele de dupa joc.

Hazard a fost transferat de Real Madrid in 2019 in schimbul unei sume care ar putea ajunge la 146 de milioane de euro in functie de atingerea unor obiective.