Gestul extrem la care au recurs fanii lui Atletico după declarațiile controversate ale lui Courtois. Cum a reacționat belgianul

Desemnat jucătorul partidei, Thibaut Courtois a avut un rol decisiv în desemnarea câștigătoarei meciului disputat pe Stade de France, paradele sale fiind de-a dreptul spectaculoase.

Placa pe care era trecut numele său a fost desprinsă de pe aleea stadionului Wanda Metropolitano, acolo unde sunt așezate numele jucătorilor care au făcut istorie la Atletico Madrid.

Înaintea finalei dintre Real Madrid și Liverpool, portarul galacticilor a declarat că "acum se află de partea potrivită", făcând referire la trofeul pe care Atletico Madrid l-a pierdut în fața rivalilor din oraș. în 2014. Afirmațiile sale au stârnit furia fanilor lui Atletico care au recurs la acest gest radical.

"Dacă vreți să scoateți placa lui Courtois, mergeți cu un ciocan și o lopată și scoateți-o", a declarat Enrique Cerezo, președintele lui Atletico.

"Hala Madrid", a scris belgianul pe contul de Twitter, la doar câteva ore după izbucnirea scandalului legat de declarațiile sale.

Thibaut Courtois: ”Nu sunt respectat suficient, în special în Anglia”

“Am spus ieri în conferinţa de presă că atunci când Real Madrid joacă finale le câştigă. Am văzut multe mesaje pe Twitter că voi fi umilit astăzi. A fost invers. Aveam nevoie să câştig finala pentru cariera mea, pentru toată munca pe care am depus-o ca numele meu să fie respectat, pentru că eu cred că nu sunt respectat suficient, în special în Anglia.

Sunt foarte fericit şi mândru de prestaţia echipei. Am învins cele mai bune echipe din lume. City şi Liverpool au fost incredibile în acest sezon, Liverpool a jucat foarte bine, dar noi am avut o ocazie şi am înscris”, a spus Courtois, la BT Sport.