Portarul belgian a avut mai multe intervenții salvatoare la șuturile expediate de Sadio Mane și Mohamed Salah, și a contribuit decisiv la succesul echipei sale. După meci, Courtois a avut un mesaj îndreptat spre contestatarii săi.

Thibaut Courtois: ”Nu sunt respectat suficient, în special în Anglia”

“Am spus ieri în conferinţa de presă că atunci când Real Madrid joacă finale le câştigă. Am văzut multe mesaje pe Twitter că voi fi umilit astăzi. A fost invers. Aveam nevoie să câştig finala pentru cariera mea, pentru toată munca pe care am depus-o ca numele meu să fie respectat, pentru că eu cred că nu sunt respectat suficient, în special în Anglia.

Sunt foarte fericit şi mândru de prestaţia echipei. Am învins cele mai bune echipe din lume. City şi Liverpool au fost incredibile în acest sezon, Liverpool a jucat foarte bine, dar noi am avut o ocazie şi am înscris”, a spus Courtois, la BT Sport.

Este primul trofeu UEFA Champions League pe care Courtois îl câștigă în cariera sa. Acesta evoluează din 2018 la Real, iar în cariera sa a mai trecut pe la echipe precum Chelsea, Atletico Madrid sau Genk.

Real Madrid încheie, astfel, un sezon excelent, atât pe plan intern cât și pe plan european. Este campioană în Spania, după ce nu a avut adversar în lupta pentru titlu din La Liga, iar în Champions League a triumfat pentru a 14-a oară în istorie, după ce a reușit să elimine ”coloși” precum PSG, Chelsea sau Manchester City.

Balonul de Aur se va acorda în luna noiembrie, iar mai multe publicații din străinătate au scris că favorit pentru câștigarea lui este Karim Benzema, care a avut un sezon fantastic și a fost golgheterul UEFA Champions League, contribuind decisiv în mai multe momente-cheie din acest sezon.