"A venit momentul sa castigam cu ei!" Petrea, declaratie razboinica dupa victoria cu Clinceni! Ce a spus antrenorul FCSB despre declaratiile lui Gigi Becali

FCSB a castigat si al doilea meci din playoff, cu Clinceni, 2-0!

Ros-albastrii sunt din nou lideri in playoff, dupa ce au castigat in deplasarea cu Clinceni, prin golurile inscrise de Florin Tanase.

La finalul meciului, Toni Petrea a vorbit despre jocul echipei sale, aratandu-se multumit de prestatia jucatorilor sai. Totodata, antrenorul a explicat schimbarea lui Perianu cu 7 minute inainte de pauza si a anuntat ca a sosit momentul ca echipa sa sa castige cu Sepsi, urmatorul adversar, dupa ce au remizat in ambele meciuri din sezonul regulat.

"Victorie foarte importanta, fiecare joc e important si fiecare punct. E important sa ne mentinem pe prima pozitie. Eu nu as exclude nici Craiova din lupta, mai sunt multe puncte in joc si de munca.

Probabil ca si noi am intrat mult mai motivati si mai concentrati la joc, am incercat sa jucam mai repede decat de obicei, poate din acest motiv ne-au iesit mai multe situatii de poarta si un joc bun, din punctul meu de vedere.

Tase e un jucator foarte important pentru noi, cu un numar record de goluri marcate. Dar echipa pana la urma ajunge sa joace si sa marcheze, cred ca si aportul colegilor lui e foarte important.

Nu e vorba ca m-a nemultumit Perianu, pur si simplu am observat ca nu am avut agresivitate in primele minute la mijlocul terenului, asa ne-am dorit.

E important ca am inceput cu doua victorii, ne dau moral, noi ne gandim doar la victorie.

Nu e vorba de revansa, Sepsi e o echipa buna, care s-a calificat in playoff, agresiva, pe care nu am reusit sa o invingem in doua meciuri, dar cred ca a venit momentul sa castigam in fata lor", a spus Petrea la finalul meciului.

"Am contract pana la vara!"

Intrebat despre declaratiile pe care Gigi Becali le-a facut la PRO X, cand patronul a afirmat ca va ramane antrenorul FCSB-ului doar daca ia titlul, Petrea a raspuns sincer: "Nici nu stiu despre ce declaratie e vorba, eu mai am contract pana in vara, nu se stie. Ma intereseaza ce fac pana la finalul sezonului, incerc sa imi fac treaba bine si sa castigam campionatul".