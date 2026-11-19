De această dată, bucătăria MasterChef s-a mutat într-un loc spectaculos, unde cei 8 concurenți rămași în lupta pentru trofeu și marele premiu de 75.000 de euro au avut ocazia să descopere gastronomia și tradițiile locale. Aceștia au gătit alături de reprezentanți ai etniilor din acea zonă și au pregătit bucate locale pentru invitații lor.

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Provocările au început imediat după ce concurenții au ajuns la locul de desfășurare. „Cel mai fericit era Taxi, are rău de mișcare!”, a spus Chef Sorin Bontea. Asta pentru că întreaga probă se desfășura pe un ponton. După primul test de viteză pe apă, în care au avut de recuperat recipientul cu sare, vâslind până la el, Giani a primit unul dintre avantajele la care visează orice concurent: imunitate la eliminare.

La finalul probei pe echipe, Adrian Necula, Andrei Bobelică, Nicoleta Voicu și Roxana Iepan au intrat la testul sub presiune. Din cauza modului de gătire a peștelui, care nu avea crustă, dar și pentru că garnitura nu a completat suficient preparatul, Chefii au decis ca Nicoleta să lase șorțul și să plece acasă. Un alt concurent care a trecut prin emoții puternice a fost Adrian Necula. Deși a reușit să evite eliminarea, acesta a primit observații dure din partea Chefilor, care i-au transmis că așteptările lor sunt foarte mari, mai ales în această etapă a competiției. „Ai scăpat ca prin urechile acului și pe mine mă deranjează chestia asta”, a fost mesajul transmis de Chef Florin Dumitrescu.

MasterChef, lider de audiență!

MasterChef a fost lider de audiență miercuri seară. În intervalul 20:28–23:17, PRO TV a fost lider de audiență în rândul publicului național, activ, cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, înregistrând 6,2 puncte de rating și 21,9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,3 puncte de rating și 18,9% share.

Săptămâna viitoare, competiția continuă cu noi provocări, momente neașteptate și farfurii care vor pune la încercare limitele concurenților. Cu fiecare ediție, drumul spre marea finală devine tot mai dificil, iar fiecare decizie poate schimba soarta concurenților rămași în competiție. MasterChef este marți și miercuri, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO!

MasterChef România - Prinde gustul competiției!