Florentino Perez se pregateste de nou era GALACTICA la Real Madrid! Lista celor 9 jucatori doriti pe langa transferul lui Neymar

Daca in ultimii ani Real Madrid a "somat" in ceea ce priveste transferurile pe bani multi, in vara lucrurile se vor schimba.

Real Madrid va fi foarte atenta la partidele internationale si la Campionatul Mondial din Rusia, scriu spaniolii de la AS. Asta pentru ca Florentino Perez pregateste cea mai scumpa campanie de achizitii din istoria fotbalului. In afara transferului lui Neymar, cel pentru care Real ar urma sa plateasca o suma colosala, Real mai are in vederi alti 9 jucatori!

Primele 3 nume de pe lista galactica a lui Florentino Perez sunt de portari - David De Gea de la Man United este principala varianta iar daca aceasta mutare nu poate fi realizata, Real ia in calcul pistele Courtois si Alisson.

Nici apararea nu este neglijata - Alvaro Odriozola de la Real Sociedad este in fruntea listei, urmat de Clement Langlet si Benjamin Pavard. Urmatoarele 3 nume de pe lista sunt numai unul si unul - Eden Hazard, "febletea" lui Zinedine Zidane de mai multi ani, Robert Lewandowski, cel care s-ar fi inteles deja cu Real Madrid conform presei spaniole, insa mai raman negocierile cu Bayern. Iar ultimul nume de pe lista este Mohamed Salah, liderul din clasamentul pentru Gheata de Aur, cel care a reusit nu mai putin de 36 de goluri pentru Liverpool in acest sezon.