BOMBA! O noua varianta pentru Neymar: Real nu e singura pe urmele sale! Surpriza uriasa!

Neymar a decis sa plece de la PSG, iar Real Madrid parea urmatoarea destinatie.

Titlul din Franta nu ii ajunge lui Neymar, care e dezamagit pentru eliminarea lui PSG din optimile Ligii Campionilor. Acum vrea sa plece, iar Real Madrid parea viitoarea destinatie. Florentino Perez a vrut sa-l transfere de cand era pusti, insa destinul l-a dus pe Neymar la Barcelona, iar apoi la PSG pentru 222 de milioane de euro.

Dar Real Madrid nu e singura candidata pentru semnatura lui Neymar. Mundo Deportivo a aflat ca Pep Guardiola a intrat pe fir si e gata sa-l aduca pe Neymar la Manchester City.

Potrivit sursei citate, Neymar e fan Premier League, potentialul economic al cetatenilor este asemanator cu cel al seicilor de la PSG, iar echipa lui Guardiola arata mai bine decat cea a lui Emery in acest moment. City este ca si castigatoare a titlului in Premier League in urma unui sezon impresionant, dar si in sferturile Ligii Campionilor cu sanse la trofeu.

Cei de la Real raman totusi favoriti sa obtina semnatura lui Neymar, insa nu din vara, ci din 2019, mai scrie Mundo Deportivo. Seicii lui PSG nu vor sa auda de transfer si vor face tot posibilul sa-l pastreze pe brazilian macar un sezon.