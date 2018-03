Criza la Milan? Patronii chinezi opresc investitiile si vand 2 jucatori de 85 de milioane de euro la Real Madrid

AC Milan este dispusa sa renunte la unii dintre cei mai valorosi jucatori din lot.



In vara trecuta, la AC Milan s-au facut investii foarte mari, aproape 200 de milioane de euro au fost cheltuiti pe jucatori odata cu venirea investitorilor chinezi.

In acest sezon asteptarile si pretentiile erau foarte mari, dar AC Milan ocupa abia locul 6 in Serie A, astfel miliardarii chinezi vor inceta sa mai investeasca bani in echipa si vor sa-i vanda pe Donnaruma si Suso,.

Potrvit Marca, Real Madrid este principalul club care este interesat de cei doi jucatori. Real Madrid a mai incercat si vara trecuta sa-l transfere pe Donnaruma, dar AC Milan a reusit sa-i prelungeasca contractul portarului italian pana in 2022. Cu toate acestea, relatia dintre Donnaruma si oficialii clubului italian se deterioreaza. Chiar si fanii i-au adresat insulte tanarului portar in mai multe meciuri, semn ca nu-l mai vor in echipa. Milanezii sunt constienti ca mai devreme sau mai tarziu jucatorul va pleca pe o oferta foarte buna, mai adauga Marca. Donnarumma ar urma sa coste de 45 de milioane de euro daca Milan rateaza calificarea in Liga Campionilor in sezonul viitor.

In cealalta parte, Suso este pe lista de vanzari inca din iarna trecuta, dar Milan inca nu si-a planificat in totalitate strategia de transferuri. Totusi oficialii Milanului spera ca vor obtine cel putin 40 de milioane pe Suso daca il vor vinde. Tatal lui Suso, a declarat recent ca fiul sau este fan Real Madrid de mic.