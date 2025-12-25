După ce a învins la scor de neprezentare West Ham, jucătorii lui Manchester City au primit trei zile libere pentru a sărbători Crăciunul alături de familie. "Cetățenii" vor reveni pe teren sâmbătă, la meciul din Premier League de pe terenul lui Nottingham Forest, LIVE pe VOYO.

Erling Haaland s-a cântărit după avertismentul lui Pep Guardiola



La începutul acestei săptămâni, Pep Guardiola și-a avertizat public jucătorii: "În momentul în care băieții revin după trei zile, vreau să văd cum se întorc. Pot mânca, dar vreau să-i controlez. Trebuie să fac o selecţie pentru meciul cu Nottingham Forest. Imaginaţi-vă un jucător, care acum este perfect, dar va sosi cu trei kilograme în plus. Va rămâne la Manchester! Nu va călători pentru jocul cu Nottingham Forest".



Erling Haaland a luat în serios avertismentul lui Pep Guardiola și și-a monitorizat greutatea. De Crăciun, golgheterul lui City a postat pe rețelele sociale o fotografie în care se cântărește, iar rezultatul a fost 94,4 kilograme.



"Totul bine!!", a scris Haaland, indicând că are greutatea optimă chiar și după masa de Crăciun.

