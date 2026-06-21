Petrolul Ploiești a anunțat duminică după-amiază despărțirea de alți doi jucători importanți, fundașii Ricardinho și Yohan Roche.

Prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare, clubul ploieștean le-a mulțumit celor doi pentru perioada petrecută pe „Ilie Oană”.

„FC Petrolul Ploiești le mulțumește jucătorilor Yohan Roche și Ricardinho pentru activitatea depusă în cele două sezoane petrecute pe «Ilie Oană».

Roche a îmbrăcat tricoul «galben-albastru» în 55 de partide (3 goluri marcate), în vreme ce Ricardinho a bifat 77 prezențe (3 goluri marcate) pentru formația noastră, ambii remarcându-se prin profesionalism și fiind oameni de bază în angrenajul «lupilor» în toată această perioadă.

Mulțumim, Yohan! Mulțumim, Rica!”, au transmis cei de la Petrolul.

Petrolul s-a despărțit de 16 jucători!

Despărțirea de Ricardinho și Roche ridică la 16 numărul jucătorilor care au părăsit deja formația ploieșteană în această vară. Pe lista plecărilor se mai află Bălbărău, Guilherme, Prce, Ignat, B. Marian, Rareș Pop, Jyry, Mateiu, Dulca, Boateng, Vali Gheorghe, Rafinha, Aymbetov și căpitanul Gicu Grozav.

Petrolul a încheiat sezonul trecut pe locul 6 în play-out și și-a asigurat menținerea în SuperLiga României.

Formația ploieșteană a acumulat 25 de puncte în grupa pentru evitarea retrogradării, după un bilanț de două victorii, trei remize și patru înfrângeri.