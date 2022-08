Final de ”telenovelă”! Unde va juca Memphis Depay

În cele din urmă, se pare că atacantul olandez, intrat în ultimul an de contract cu Barcelona, va rămâne pe Camp Nou, chiar dacă a avut o înțelegere cu cei de la Juventus în urmă cu două săptămâni.

Torinezii au așteptat ca Depay să fie lăsat liber de Barcelona, dar acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că cei de la Juventus s-au reorientat către Arkadiusz Milik. Acum, olandezul este gata să rămână la Barcelona, notează jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Memphis #Depay is ready to stay at #Barça. He reached an agreement with #Juventus 2 weeks ago, but #Barcelona didn’t give him “Carta de Liberdad” (the termination of the contract) and so Juve signed Milik. #transfers #FCB