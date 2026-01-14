LIVE VIDEO Minaur Baia Mare - CSM București
"După succesul din Danemarca, tigroaicele țintesc o nouă victorie. Fetele antrenate de Bojana Popović revin în Liga Florilor MOL pentru duelul cu CS Minaur Baia Mare", au scris pe Facebook cei de la CSM București.
Iată mai jos cele două loturi, potrivit site-ului oficial al echipei Minaur Baia Mare
Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (10 meciuri)
Portar: 53. Yuliya Dumanska (10/5), 16. Clara Beatrice Preda (1/0), 85. Daria Maria Tocaciu (9/0)
Extremă stânga: 21. Fie Woller (10/48), 15. Denisa Romaniuc (10/1)
Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (10/31), 6. Emilia Anna Galinska (0/18), 24. Maria Groșan
Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (9/8), 4. Sorina Florentina Brîndușa, 5. Cristina Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback (10/37), 84. Dziyana Ilyna (10/21), 8. Teodara Lavinia Damian
Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (10/19), 14. Mălina Maria Avădanei (5/1), 99. Anca Georgiana Mițicuș (10/3)
Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (10/39), 25. Eliza Lăcusteanu (8/5)
Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (10/52), 17. Andriyana Naumenko (8/3)
Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop
Lotul echipei CSM București (11 meciuri)
Portari: 1. Gabriela Moreschi, 16. Evelina Maria Louise Eriksson, 98. Daciana Hosu (1)
Jucătoare de câmp: 2. Mihaela-Andreea Mihai (16), 5. Maria Alexandra Voicu, 9. Dana Andreea Rotaru, 10. Inger Smits (18), 14. Ðurdina Jaukovic (28), 15. Ema Friis (30), 17. Elizabeth Omoregie (38), 20. Irina Andreea Maxim (1), 21. Alexandra Szoke Dindiligan (25), 22. Kristina Novak (26), 25. Trine Ostergaard Jensen (35), 28. Merel Freriks (12), 34. Tanja Brnovic (23), 61. Valeriia Maslova (30), 77. Crina Elena Pintea (22), 88. Anne Mette Hansen (55)
Oficiali: Adrian Vasile, Iulia Curea, Alina Iordache, Iulian Creangă / din etapa 8: Iulia Curea, Alina Iordache, Iulian Creangă / din etapa 10, antrenor principal este Bojana Popovic
Etapa a 12-a din Liga Florilor
- CSM Slatina – Rapid București: 29-29
- CSM Galați – Corona Brașov: 22-29
- HC Zalău – Gloria Bistrița (miercuri, 14 ianuarie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Alin Gherman – Adrian Moldovan (Baia Mare). Observator: C. Mihai (Brașov)
- CS Minaur Baia Mare – CSM București (miercuri, 14 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Victor Sighicea (Râmnicu Vâlcea)
- SCM Râmnicu Vâlcea – Dunărea Brăila (sâmbătă, 17 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Alexandru Constantin (București) – Laszlo Gal (Harghita). Observator: A. Dima (Galați)
- CSM Târgu Jiu – SCMU Craiova (duminică, 18 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: M. Mărgărit (Ploiești)