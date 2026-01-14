LIVE VIDEO Minaur Baia Mare - CSM București

"După succesul din Danemarca, tigroaicele țintesc o nouă victorie. Fetele antrenate de Bojana Popović revin în Liga Florilor MOL pentru duelul cu CS Minaur Baia Mare", au scris pe Facebook cei de la CSM București.



Iată mai jos cele două loturi, potrivit site-ului oficial al echipei Minaur Baia Mare



Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (10 meciuri)



Portar: 53. Yuliya Dumanska (10/5), 16. Clara Beatrice Preda (1/0), 85. Daria Maria Tocaciu (9/0)

Extremă stânga: 21. Fie Woller (10/48), 15. Denisa Romaniuc (10/1)

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (10/31), 6. Emilia Anna Galinska (0/18), 24. Maria Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (9/8), 4. Sorina Florentina Brîndușa, 5. Cristina Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback (10/37), 84. Dziyana Ilyna (10/21), 8. Teodara Lavinia Damian

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (10/19), 14. Mălina Maria Avădanei (5/1), 99. Anca Georgiana Mițicuș (10/3)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (10/39), 25. Eliza Lăcusteanu (8/5)

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (10/52), 17. Andriyana Naumenko (8/3)

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop





Lotul echipei CSM București (11 meciuri)



Portari: 1. Gabriela Moreschi, 16. Evelina Maria Louise Eriksson, 98. Daciana Hosu (1)

Jucătoare de câmp: 2. Mihaela-Andreea Mihai (16), 5. Maria Alexandra Voicu, 9. Dana Andreea Rotaru, 10. Inger Smits (18), 14. Ðurdina Jaukovic (28), 15. Ema Friis (30), 17. Elizabeth Omoregie (38), 20. Irina Andreea Maxim (1), 21. Alexandra Szoke Dindiligan (25), 22. Kristina Novak (26), 25. Trine Ostergaard Jensen (35), 28. Merel Freriks (12), 34. Tanja Brnovic (23), 61. Valeriia Maslova (30), 77. Crina Elena Pintea (22), 88. Anne Mette Hansen (55)

Oficiali: Adrian Vasile, Iulia Curea, Alina Iordache, Iulian Creangă / din etapa 8: Iulia Curea, Alina Iordache, Iulian Creangă / din etapa 10, antrenor principal este Bojana Popovic



Etapa a 12-a din Liga Florilor

