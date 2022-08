Cale întoarsă pentru Memphis Depay! Aproape de Juventus, olandezul poate ajunge la o altă echipă

Chiar dacă s-a zvonit inițial că Juventus ar fi interesată de serviciile atacantului olandez. Acum, se pare că ”pe fir” a apărut și Tottenham, scriu englezii de la The Sun.

Conte ar vrea să-și „betoneze” compartimentul ofensiv cu un transfer, iar Depay ar fi varianta ideală, având în vedere că intră în ultimul an de contract cu gruparea de pe Camp Nou.

Tottenham are reportedly in advanced talks with Barcelona star Memphis Depay pic.twitter.com/Cbhr20wx1D