De pe locul 3, pe 10 in doar 3 saptamani: Simona Halep pierde teren pretios in top 10 WTA. Va fi depasita de Garbine Muguruza, dar va ajunge la a 370-a saptamana consecutiva in top 10 

La finalul saptamanii, Simona Halep va ceda inca un loc in clasamentul WTA si va fi intrecuta de Garbine Muguruza.

Darren Cahill a anuntat ca Simona Halep va reveni in circuitul WTA cu ocazia competitiei de calibru 1000 de la Cincinnati, programata in saptamana 14-22 august. Pana atunci, jucatoarea din Romania va trece printr-o serie de emotii diverse in vederea tentativei de a ramane in top 10 WTA.

Coborata de pe locul 3 pana pe a noua pozitie, in urma desfasurarii Wimbledon 2021, Simona Halep va mai ceda un loc in primele zece jucatoare ale lumii. Intrucat este campioana en-titre a turneului de la Praga, programat pentru saptamana in curs, Simona Halep va pierde alte 215 de puncte si va avea un total de 4115 puncte, la doar 30 in fata Belindei Bencic, ocupanta locului 11 WTA.

Aflata la saptamana cu numarul 369 petrecuta fara intrerupere in top 10 WTA, Simona Halep si-ar fi putut pierde statutul de jucatoare din primele zece la nivel mondial, in cazul in care Petra Kvitova ar fi castigat intrecerea de la Praga. Spre surprinderea tuturor, cehoaica a fost eliminata inca in primul tur de numarul 226 WTA, Rebecca Sramkova, scor 7-5, 3-6, 6-4.

Sansele Simonei Halep de a ramane jucatoare de top 10 WTA pana la revenirea sa in circuit sunt infime, in conditiile in care ea va rata turneul WTA 1000 de la Montreal, fixat pentru saptamana 9-15 august.