„Mulțumim, Bogdan Andone!” Postarea surprinzătoare după sezonul excelent al lui FC Argeș

A murit Ion Gherhard, antrenorul de legendă care a câștigat trofee europene la Râmnicu Vâlcea!

FC Barcelona a câştigat pentru a patra oară în istoria sa în Liga Campionilor la fotbal feminin, competiţie în finala căreia a învins cu scorul de 4-0 formaţia franceză Olympique Lyon, sâmbătă seara pe Stadionul Ullevaal din Oslo, în faţa a 24.258 de spectatori.

4-0 în marea finală cu Olympique Lyon

Gruparea catalană, care a mai triumfat anterior în UEFA Women's Champions League în 2021, 2023 şi 2024, a obţinut victoria graţie dublelor reuşite de poloneza Ewa Pajor (55, 69) şi spaniolei Salma Paralluelo (vezi galeria foto) (90, 90+3).

Jucătoarele de la FC Barcelona şi-au trecut astfel în palmares al patrulea trofeu din acest sezon, după ce au câştigat anterior campionatul Spaniei, Cupa Reginei şi Supercupa Spaniei.

Barca şi vedetele sale Alexia Putellas şi Aitana Bonmati, duble câştigătoare ale Balonului de Aur, au împiedicat-o pe Olympique Lyon să se impună în Liga Campionilor pentru a noua oară în istoria sa, ultimul succes al franţuzoaicelor în această competiţie datând din 2022, noează Agerpres.