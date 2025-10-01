După șapte etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, echipa pregătită de Hansi Flick a bifat șase victorii și un singur rezultat de egalitate. Catalanii se situează la o lungime în fața lui Real Madrid, care ocupă poziția secundă.



FC Barcelona dă lovitura! Contract până în 2029 pentru starul olandez: ”Afacere încheiată”



Sport.es a dezvăluit că Frenkie de Jong își va prelungi înțelegerea contractuală cu FC Barcelona până în 2029. Actualul contract este scadent până la finalul sezonului 2025/26.



”Afacere încheiată!”, a titrat publicația anterior menționată. ”După câteva săptămâni intense de negocieri, mijlocașul olandez și echipa blaugrana au ajuns la un acord privind prelungirea înțelegerii contractuale”, au mai scris spaniolii.



De Jong se află la Barcelona din 2019, moment în care catalanii le-au plătit celor de la Ajax 86 de milioane de euro pentru fotbalistul cotat atunci la 85 de milioane.



Acum, olandezul este estimat de site-urile de specialitate la 45 de milioane de euro.



Cifrele lui Frenkie de Jong



FC Barcelona: 265 meciuri jucate, 19 goluri înscrise, 24 pase decisive

Ajax: 89 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 13 pase decisive



La naționala Olandei, Frenkie de Jong a fost convocat de 60 de ori și a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în două situații.

