Francezul devenind al treilea cel mai rapid fotbalist care atinge borna de 60 de goluri în cea mai prestigioasă competiție europeană. Starul lui Real Madrid i-a lăsat în urmă pe Cristiano Ronaldo, Karim Benzema și Raul Gonzalez.



Atacantul francez a avut nevoie de doar 89 de meciuri pentru a înscrie 60 de goluri, o performanță cu care a surclasat legende ale competiției. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema și Raul au avut nevoie de mai multe partide pentru a ajunge la această cifră impresionantă.



În acest clasament al eficienței, în fața lui Mbappe se mai află doar doi jucători: Robert Lewandowski și Lionel Messi, singurii care au atins pragul de 60 de goluri într-un număr mai mic de apariții.



Trei goluri pentru istorie

Performanța a fost atinsă în meciul pe care Real Madrid l-a câștigat categoric în deplasarea din Kazahstan, 5-0 cu Kairat, partidă în care Mbappe a strălucit și a reușit un hat-trick.



Cu aceste reușite, francezul a urcat pe locul șase în clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor. Golurile sale sunt împărțite între cele trei cluburi pentru care a evoluat în competiție:



6 goluri pentru AS Monaco



42 de goluri pentru Paris Saint-Germain



12 goluri în doar 16 meciuri pentru Real Madrid



Având în vedere ritmul incredibil pe care îl menține la noua sa echipă, Kylian Mbappe pare predestinat să urce și mai mult în ierarhia celor mai mari atacanți din istoria Champions League.

