Mariona Caldentey (26 de ani) și Salma Paralluelo (20 de ani) au reușit câte o dublă pentru Barcelona, iar formația catalană a stabilit scorul final, 4-0, încă din minutul 52 al partidei care s-a disputat la Leganes.

În finala Supercupei Spaniei, Barcelona va juca împotriva lui Levante, sâmbătă, de la ora 21:00, tot la Leganes.

Duelul feminin dintre Barcelona și Real Madrid a venit la doar câteva zile după ce, la masculin, formația din capitala Spaniei a spulberat gruparea catalană, 4-1, tot în Supercupa Spaniei, disputată la Riad.

Pentru Barcelona este o mică revanșă după eșecul de la masculin, iar Salma Paralluelo a sărbătorit victoria arătând patru degete. Gestul tinerei jucătoare din Spania poate fi considerat o replică pentru Vinicius Junior, care a reușit o triplă contra Barcelonei și a celebrat arătând trei degete către tribune.

Echipa feminină a Barcelonei și-a continuat astfel seria impresionantă. Jucătoarele lui Jonatan Giraldez au golaveraj 61-7 în ultimele 13 dueluri directe cu Real Madrid.

