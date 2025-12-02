GALERIE FOTO Accidentare gravă pentru Balonul de Aur! Și-a rupt piciorul la echipa națională

Accidentare gravă pentru Balonul de Aur! Și-a rupt piciorul la echipa națională Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Accidentare gravă suferită de unul dintre câștigătorii Balonului de Aur.

TAGS:
accidentareAitana BonmatiSpaniaBarcelona
Din articol

Aitana Bonmati, câștigătoarea a trei Baloane de Aur, ultimul obținut la gala din acest an, a suferit o accidentare deosebit de gravă.

Aitana Bonmati și-a rupt piciorul

  • Aitana bonmati
×
Aitana Bonmati la gala Balonul de Aur / Sursa foto: Getty Images
Aitana Bonmati la gala Balonul de Aur / Sursa foto: Getty Images
Aitana Bonmati la gala Balonul de Aur / Sursa foto: Getty Images
Aitana Bonmati și Leo Messi la gala Balonul de Aur / Sursa foto: Twitter
Aitana Bonmati și Leo Messi la gala Balonul de Aur / Sursa foto: Twitter
Aitana Bonmati și Leo Messi la gala Balonul de Aur / Sursa foto: Twitter
Aitana Bonmati și Leo Messi la gala Balonul de Aur / Sursa foto: Twitter
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
Ea este Aitana Bonmati, ”Balonul de Aur” din 2023 care a primit acum și trofeul ”Golden Player Women”!
ÎNAPOI LA ARTICOL

În timp ce se afla în cantonamentul echipei naționale a Spaniei, mijlocașa Barcelonei a suferit o accidentare în timpul unui antrenament. Fotbalista s-a ales cu o fractură de peroneu la piciorul stâng.

Aitana a părăsit imediat antrenamentul și a plecat de urgență la Barcelona pentru a efectua o serie de investigații medicale în urma cărora să se determine ce tratament trebuie să urmeze și în cât timp va putea reveni pe teren.

Federația Spaniolă de Fotbal a făcut anunțul noaptea trecută și a menționat că jucătoarea părăsește de urgență cantonamentul echipei naționale, chiar înaintea returului cu Germania din Liga Națiunilor.

Se pare că accidentarea a apărut după ce Aitana Bonmati a aterizat greșit în timpul unui antrenament desfășurat duminică dimineață.

Din primele investigații, se pare că Aitana nu are nevoie de o intervenție chirurgicală și va lipsi de pe teren doar aproximativ două luni. Totuși, dacă în urma investigațiilor, medicii vor constata că fotbalista trebuie să ajungă pe masa de operații, atunci recuperarea ar putea dura până la șase luni.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, &bdquo;finala&ldquo; noastră la Mondiale, &icirc;n prime-time: s-a anunțat ora meciului
România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei &icirc;n Premier League, Newcastle - Tottenham, &icirc;n direct pe VOYO, de la 22:15
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei în Premier League, Newcastle - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 22:15
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman &icirc;n Qatar: Dragomir a spus tot!
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman în Qatar: Dragomir a spus tot!
Haaland simte miros de s&acirc;nge: Fulham - Manchester City, pe VOYO, de la aceeași oră cu Bournemouth - Everton
Haaland simte miros de sânge: Fulham - Manchester City, pe VOYO, de la aceeași oră cu Bournemouth - Everton
Patru grade Celsius și zero goluri: c&acirc;ți spectatori a str&acirc;ns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
Patru grade Celsius și zero goluri: câți spectatori a strâns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Arabii au luat decizia &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Gata! Ajunge!&ldquo;

Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“

Rom&acirc;nia continuă Mondialul &icirc;n Grupa Principală: programul complet al fetelor

România continuă Mondialul în Grupa Principală: programul complet al fetelor

&bdquo;A fost, pur și simplu, cumplit.&rdquo; &Icirc;n urmă cu 15 ani, Rom&acirc;nia stingea luminile &icirc;n Danemarca, &icirc;n finala mică a Europeanului de handbal feminin

„A fost, pur și simplu, cumplit.” În urmă cu 15 ani, România stingea luminile în Danemarca, în finala mică a Europeanului de handbal feminin

Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova

Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova

Ai noștri, ca brazii! Rom&acirc;nia, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali!

Ai noștri, ca brazii! România, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali!



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, &bdquo;finala&ldquo; noastră la Mondiale, &icirc;n prime-time: s-a anunțat ora meciului
România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei &icirc;n Premier League, Newcastle - Tottenham, &icirc;n direct pe VOYO, de la 22:15
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei în Premier League, Newcastle - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 22:15
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman &icirc;n Qatar: Dragomir a spus tot!
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman în Qatar: Dragomir a spus tot!
Magicianul Eric de Oliveira, de la foarfeca &icirc;mpotriva Fiorentinei: &bdquo;Mi-am adus aminte &icirc;n 30 de secunde tot&rdquo;, p&acirc;nă la momentele de groază ale carierei: &bdquo;M-au amenințat că &icirc;mi rup picioarele&rdquo;
Magicianul Eric de Oliveira, de la foarfeca împotriva Fiorentinei: „Mi-am adus aminte în 30 de secunde tot”, până la momentele de groază ale carierei: „M-au amenințat că îmi rup picioarele”
O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte
O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte
Alte subiecte de interes
C&acirc;nd revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită &icirc;n meciul cu CFR
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sf&acirc;rșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat &icirc;n sferturi? &rdquo;M-am accidentat, sunt &icirc;ncă &icirc;n viaţă, da&rdquo;
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Polițiștii au confirmat, e autentic! Balonul de Aur al Aitanei Bonmati, verificat la aeroport
Polițiștii au confirmat, e autentic! Balonul de Aur al Aitanei Bonmati, verificat la aeroport
Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a c&acirc;știgat al treilea Balon de Aur
Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a câștigat al treilea Balon de Aur
Insider &icirc;n vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe &icirc;n doar c&acirc;teva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a c&acirc;știgat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!