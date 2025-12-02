Aitana Bonmati, câștigătoarea a trei Baloane de Aur, ultimul obținut la gala din acest an, a suferit o accidentare deosebit de gravă.

În timp ce se afla în cantonamentul echipei naționale a Spaniei, mijlocașa Barcelonei a suferit o accidentare în timpul unui antrenament. Fotbalista s-a ales cu o fractură de peroneu la piciorul stâng.

Aitana a părăsit imediat antrenamentul și a plecat de urgență la Barcelona pentru a efectua o serie de investigații medicale în urma cărora să se determine ce tratament trebuie să urmeze și în cât timp va putea reveni pe teren.

Federația Spaniolă de Fotbal a făcut anunțul noaptea trecută și a menționat că jucătoarea părăsește de urgență cantonamentul echipei naționale, chiar înaintea returului cu Germania din Liga Națiunilor.

Se pare că accidentarea a apărut după ce Aitana Bonmati a aterizat greșit în timpul unui antrenament desfășurat duminică dimineață.

Din primele investigații, se pare că Aitana nu are nevoie de o intervenție chirurgicală și va lipsi de pe teren doar aproximativ două luni. Totuși, dacă în urma investigațiilor, medicii vor constata că fotbalista trebuie să ajungă pe masa de operații, atunci recuperarea ar putea dura până la șase luni.

