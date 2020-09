Fanii Barcelonei fac petitie pentru a-l inlatura pe Bartomeu din cadrul clubului! Cate voturi s-au strans pana acum si cand se finalizeaza petitia

Fanii catalani mai au nevoie de 270 de voturi necesare pentru ca Bartomeu sa fie indepartat de la Barcelona.

Fanii Barcelonei nu il mai doresc pe Josep Bartomeu in cadrul clubului. Acestia vor sa il inlature dupa episodul in care Lionel Messi era la un pas sa paraseasca clubul in aceasta vara.

Votul se va incheia la ora 16 a Romaniei, iar pana acum s-au strans 16.250 de voturi din cele 16.520 de semnaturi necesare.

Barcelona are in jur de 170.000 de "socios", adica fani care platesc taxe anuale. Acestia sunt implicati in toate deciziile majore ale clubului . Daca aceasta petitie creata de ei va ajunge la numarul necesar, Bartomeu si intreaga sa echipa vor fi demisi din club. In urma acestei situatii, vor fi organizate alegeri pentru gasirea unor noi inlocuitori.

???? REMATEM LA FEINA????

???????? HO TENIM A TOCAR!???????? ???? Centre de Coordinació, Carrer Tuset 10, 3-1. Barcelona. 9-12h ???? Oficina Sí al Futur. Av. Diagonal 399, https://t.co/bPWqte8fm2 1.a, Barcelona. 9 a 12:30h pic.twitter.com/5hnmFiYlsu — Plataforma Més que una Moció (@MesQueUnaMocio) September 17, 2020