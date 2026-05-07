Gata! Hansi Flick și-a dat acordul și semnează

Hansi Flick este foarte aproape să își prelungească oficial contractul cu FC Barcelona.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, antrenorul german a informat deja conducerea clubului catalan că acceptă noua înțelegere.

Ultimele detalii sunt discutate în aceste zile între impresarul lui Flick, Pini Zahavi, și președintele Barcelonei, Joan Laporta.

Conform informațiilor apărute în presa din Spania, există două variante pe masă. Prima ar fi un contract până în iunie 2028, cu opțiune pentru 2029, a doua fiind un acord direct până în vara lui 2029.

Joan Laporta a decis să îi ofere prelungirea după performanțele impresionante reușite de tehnicianul german de la venirea sa pe Camp Nou, în vara lui 2024.

Flick a câștigat titlul în La Liga încă din primul sezon și este foarte aproape să repete performanța. Barcelona are nevoie de un singur punct în El Clasico pentru a deveni matematic campioană.

În acest moment, catalanii sunt lideri, cu 88 de puncte, în timp ce Real Madrid ocupă locul secund, la 11 lungimi distanță.

De la instalarea pe banca Barcelonei, la 1 iulie 2024, Hansi Flick a condus echipa în 113 partide, a obținut 86 de victorii, 10 egaluri și 17 înfrângeri.

