Gata! Hansi Flick și-a dat acordul și semnează

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, antrenorul german a informat deja conducerea clubului catalan că acceptă noua înțelegere.

Ultimele detalii sunt discutate în aceste zile între impresarul lui Flick, Pini Zahavi, și președintele Barcelonei, Joan Laporta.

Hansi Flick și-a dat acordul și semnează

Conform informațiilor apărute în presa din Spania, există două variante pe masă. Prima ar fi un contract până în iunie 2028, cu opțiune pentru 2029, a doua fiind un acord direct până în vara lui 2029.

Joan Laporta a decis să îi ofere prelungirea după performanțele impresionante reușite de tehnicianul german de la venirea sa pe Camp Nou, în vara lui 2024.