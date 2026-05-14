Carlo Ancelotti a semnat înainte de CM 2026!

Carlo Ancelotti şi-a prelungit contractul de antrenor al echipei naţionale a Braziliei până la Cupa Mondială din 2030, a anunţat joi Federaţia Braziliană de Fotbal (CBF) într-un comunicat, scrie news.ro.

”Am ajuns în Brazilia acum un an. Încă din prima clipă, am înţeles ce înseamnă fotbalul pentru această ţară. De un an, lucrăm pentru a readuce naţionala braziliană în topul mondial. Dar CBF şi cu mine vrem mai mult.

Mai multe victorii, mai mult timp, mai multă muncă. Suntem foarte bucuroşi să anunţăm că vom continua împreună încă patru ani. Vom merge împreună până la Cupa Mondială din 2030.

Vreau să mulţumesc CBF pentru încredere. Mulţumesc, Brazilia, pentru primirea călduroasă şi pentru toată afecţiunea”, a declarat Ancelotti.

Ancelotti a preluat naţionala Braziliei în 2025 şi va conduce echipa la Cupa Mondială din acest an, care va începe în 11 iunie în Statele Unite, Mexic şi Canada.

"Neymar va fi în lotul pentru Cupa Mondială?" Răspunsul dat de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti a anunțat recent un lot lărgit compus din 55 de jucători pentru Cupa Mondială. Lista finală, care ar urma să fie anunțată pe 18 mai, va cuprinde însă doar 26 de jucători.

Una dintre cele mai frecvente întrebări din Brazilia în această perioadă este cea legată de Neymar. Starul lui Santos a fost inclus în lotul preliminar, însă există dubii serioase legate de prezența sa la turneul final, având în vedere că nu a mai jucat pentru Selecao din 2023, în principal din cauza accidentărilor.

În cel mai recent interviu acordat înaintea Cupei Mondiale, pentru The Athletic, Carlo Ancelotti a spus: "Mă așteptam să mă întrebați despre Neymar. El a fost și este parte din gândurile mele, dar decizia o voi lua la finalul evaluării. E un mare talent. La el nu trebuie să ne uităm cum pasează mingea, ci dacă este apt din punct de vedere fizic".

Neymar (34 de ani) s-a operat la genunchi la finalul lui 2025, însă din februarie a revenit pe teren la Santos, în ultimele două partide din Brazilia reușind două goluri.

Cel mai scump fotbalist din istorie a jucat până acum la trei ediții de Cupă Mondială alături de Brazilia. Cea mai bună performanță a fost locul 4 din 2014.

La Cupa Mondială, care se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, Brazilia a fost repartizată în grupa C, unde va înfrunta Maroc, Haiti și Scoția.