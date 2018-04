"N-am de gand sa fiu cel mai bogat mort din cimitir". Tiriac anunta o investitie de 150 de milioane de euro in Romania. Ce "cadou" vrea sa faca

Ion Tiriac intentioneaza sa faca o investitie de 150 de milioane de euro pentru a ajuta sportul romanesc pe termen lung.

Ajuns la 78 de ani, Ion Tiriac spune ca vrea sa lucreze de acum si in interesul Romaniei. El vrea sa faca "cadou" o investitie de 150 de milioane de euro.

Tiriac a vorbit pentru Sport Bild, spunand ca planuieste sa construiasca un complex universitar in zona Otopeni.

"In acest moment am inceput constructia unei universitati care ne va costa cu siguranta 150 de milioane de euro. Speram sa mai obtinem inca 200 de milioane de euro de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles. Eu voi face 80 de ani in curand si n-am de gand sa fiu cel mai bogat mort din cimitir", a spus Tiriac.

El spune ca scoul universitatii va fi acela de a scoate specialisti de top in sport, care sa activeze la cel mai inalt nivel de performanta.

De asemenea, la universitate se va studia managementul sportiv.

2.000 de studenti va avea universitatea in primul an!