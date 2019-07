Decizie RADICALA luata de Atletico! Lovitura dura pentru Griezmann inainte de transferul la Barca

Antoine Griezmann nu s-a prezentat la reunirea lotului celor de la Atletico.

Internationalul francez, Antoine Griezmann, a anuntat inca din luna mai ca va pleca de la Atletico Madrid in aceasta vara. Destinatia aparent va fi FC Barcelona, insa mutarea nu a devenit oficiala desi clauza de 120 de milioane de euro a devenit valabila de la 1 iulie.

Griezmann nu s-a prezentat la reunire si cum Barcelona nu a achitat momentan clauza, cei de la Atletico au decis sa-i dea cea mai mare amenda posibila conform contractului jucatorului: 200.000 de euro! Griezmann spera sa scape de amenda deoarece nu este obligat din punct de vedere legal sa se alature celor de la Atletico in conditiile in care are 30 de zile libere in vara iar ultimul sau meci a avut loc pe 11 iunie.

Barca nu vrea sa plateasca intr-o transa

FC Barcelona este, cel mai probabil, viitoarea destinatie pentru Griezmann insa mutarea este una complicata deoarece oficialii campioanei Spaniei nu doresc sa plateasca toata suma in aceasta vara. Oferta facuta celor de la Atletico de a plati esalonat suma de 120 de milioane de euro pentru Griezmann a fost respinsa de oficialii clubului madrilen.

Atletico Madrid i-a adus deja inlocuitor lui Griezmann: a achitat clauza de reziliere a contractului lui Joao Felix, in valoare tot de 120 de milioane de euro.