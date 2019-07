BREAKING NEWS | Barcelona i-a platit clauza de reziliere lui Antoine Griezmann! Francezul va juca in sezonul urmator langa Messi si Suarez

Antoine Griezmann va deveni jucatorul Barcelonei.

Francezii de la L'Equipe anunta in aceasta seara ca FC Barcelona a achitat clauza de reziliere a contractului lui Antoine Griezmann in valoare de 120 de milioane de euro! Griezmann va semna astfel un contract pe 5 ani cu Barcelona in zilele urmatoare, urmand ca apoi sa fie prezentat pe Nou Camp.

Barcelona a incercat sa negocieze cu Atletico pentru a plati in mai multe transe aceasta suma, insa refuzul oficialilor madrileni le-a fortat mana celor de la Barcelona iar acestia nu au avut de ales si au achitat clauza. Griezmann a anuntat inca din luna mai ca nu va mai continua la Atletico iar sefii clubului l-au acuzat ca a negociat cu Barcelona inca din luna martie.

Daca francezii anunta ca Barcelona a platit clauza lui Griezmann, catalanii de la Sport scriu ca acest lucru nu s-a intamplat deocamdata! Din contra, jurnalistii de la ziarul de casa al Barcelonei scriu ca surse din cadrul clubului au negat vehement informatia!

Atletico i-a adus deja inlocuitor

Intre timp, cei de la Atletico Madrid au folosit deja suma care urma sa vina de la Barcelona. Ei au achitat tot 120 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Joao Felix de la Benfica.