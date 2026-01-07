Internaționalul român anticipează o dispută extrem de echilibrată pe stadionul „Beșiktaș Park”, fiind convins că presiunea tribunelor din Istanbul nu îi va afecta pe „tricolori” în încercarea lor de a ajunge la turneul final.



Se anunță o primăvară de foc pentru echipa națională condusă de Mircea Lucescu. Miza este uriașă: calificarea la Cupa Mondială, un vis interzis românilor de prea mult timp. Dacă vor reuși să treacă de Turcia în deplasare, „tricolorii” vor juca finala pentru biletele de Mondial împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Florin Tănase, pregătit de „război”



Florin Tănase, unul dintre oamenii de bază ai campioanei României și o prezență constantă în lotul naționalei, a analizat la rece șansele reprezentativei noastre. Deși recunoaște avantajul terenului propriu al adversarilor, mijlocașul cu 26 de selecții și 5 goluri sub tricolor vede o confruntare deschisă oricărui rezultat.



„Cred că o să fie meciul anului. Cel mai important. Trebuie să fim pregătiți, la ora meciului să ajungem bine, încrezători. Cred că șansele sunt 50-50%. Ei au un avantaj pentru că joacă pe teren propriu. Știm că se poate întâmpla orice.



Sunt unici ca atmosferă, e o atmosferă incendiară pe stadioanele din Turcia. Și noi am jucat pe stadioane pline, nu avem de ce să ne temem. Nu trebuie să te influențeze tribuna. E visul oricărui fotbalist să ajungă acolo”, a spus Florin Tănase într-un interviu pentru eAD.

