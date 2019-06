Doi fotbalisti ai Realului tremura dupa transferul lui Hazard! Nu-si vor mai gasi locul in echipa lui Zidane: starul care poate ajunge rezerva

Clubul de pe Santiago Bernabeu va plati 100 de milioane de euro plus alte clauze de performanta. Belgianul a fost pe val in cele sapte sezoane petrecute la Chelsea si tocmai a reusit sa castige UEFA Europa League cu echipa engleza, meci in care a marcat de doua ori si a avut o pasa de gol in fata celor de la Arsenal.

Hazard este o achizitie de top de care Real Madrid avea nevoie in incercarea de a-si relua locul obisnuit in topul fotbalului european, dupa un sezon pe care spaniolii vor sa-l faca uitat cat mai repede.

Eden Hazard este asteptat sa aduca plusuri la Real Madrid atat in ceea ce priveste golurile (a marcat 21 in acest sezon), cat si assisturile (17 in acest sezon), dar si in ceea ce priveste versatilitatea pe fazele de atac.

Vinicius si Bale, victime sigure dupa venirea lui Hazard

Chiar daca va aduce lucruri bune pentru echipa din Madrid, Eden Hazard este un adevarat pericol pentru doi dintre fotbalistii lui Zidane, care sunt in pericol sa-si piarda posturile, scrie AS.

Eden Hazard poate juca atat ca mijlocas lateral, cat si ca atacant. Astfel, Vinicius isi poate pierde locul in banda stanga, acolo unde belgianul joaca de obicei.

Daca Vinicius nu ar fi o pierdere uriasa, pentru ca, in general, Zidane nu l-a folosit de multe ori titular, transferul lui Hazard il face sa tremure pe Gareth Bale, care, cel mai probabil, nu va mai intra deloc in teren. Asta in cazul in care ramane la Madrid, pentru ca galezul a fost pus pe lista fotbalistilor pe care Zidane nu va mai conta in sezonul urmator.