BREAKING NEWS | Eden Hazard este noul jucator al celor de la Real Madrid! Anuntul oficial facut de echipa lui Zinedine Zidane! Cat a platit Realul

Eden Hazard a semnat cu Real Madrid.

Real Madrid si Chelsea s-au inteles pentru transferul lui Eden Hazard, cel care a semnat un contract pe 5 sezoane cu "galacticii". Hazard va fi prezentat pe 13 iunie pe Santiago Bernabeu. Real Madrid va plati 100 de milioane de euro pentru belgian, plus alte clauze de performanta.

Real l-a mai adus in aceasta vara pe Luka Jovic de la Eintracht cu 65 de milioane de euro. Hazard va intra in topul celor mai bine platiti jucatori din lume in urma transferului, urmand sa castige 23 de milioane de euro anual.



Mesaj de adio al lui Hazard

Mijlocasul belgian a trimis un mesaj fanilor lui Chelsea prin intermediul retelelor de socializare: "Stiti de acum ca voi juca la Real Madrid. Nu e un secret ca a fost un vis pentru mine sa joc acolo de cand eram un copil si marcam primul meu gol. Am incercat din rasputeri sa nu imi distrag atentia mie si colegilor mei intr-o perioada dificila de speculatii si atentie a presei, mai ales in ultimele 6 luni.

Acum ca cele doua cluburi au ajuns la un acord stiu ca urmeaza un nou capitol in viata mea, asa cum fiecare dintre voi trebuie sa-si urmeze visele. Sa plec de la Chelsea a fost cea mai importanta si dificila decizie din cariera mea. Acum ca este clar vreau sa spun un lucru clar, si anume ca am iubit fiecare moment petrecut la Chelsea si in niciun moment nu am luat in calcul si nu as fi plecat la alt club" a scris Hazard pe pagina sa de Facebook.