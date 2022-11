Eden Hazard, ferm când a venit vorba de Real Madrid: „Nu vreau să se întâmple asta” + Ce a spus starul grupării blanco despre Carlo Ancelotti

Belgianul mai are contract până la finalul lui iunie 2024 și valorează, conform site-urilor de specialitate, doar 7.5 milioane de euro.

Cea mai bună perioadă pe care a traversat-o Hazard în ce privește cota pe piață a fost în momentul în care a semnat cu gruparea blanco.

Atunci, extrema stângă valora 150 milioane de euro și era considerat unul dintre cei mai buni jucători ai lumii, însă nu a demonstrat prea multe la Real.

Înainte de startul oficial al Campionatului Mondial, acolo unde a fost convocat de Roberto Martinez, Hazard a vorbit de viitorul său.

Starul belgian a evidențiat faptul că nu își doreste să plece din Madrid, ci să primească mai multe șanse de joc de la antrenorul Carlo Ancelotti.

„Nu vreau să părăsesc Real Madrid. Situația mea poate se va schimba după Campionatul Mondial. Vreau să joc, dar antrenorul este cel care face alegerile.

Accept, dar vreau să-i arăt și lui că merit să joc mai mult. Atunci când nu ești pe teren, este foarte dificil”, a spus Eden Hazard, potrivit lui Fabrizio Romano.

