„Ești mort pentru mine acum”. Cuvinte dure pentru Cristiano Ronaldo de la un fost membru al Parlamentului Mării Britanii

Fostul membru al Parlamentului Mării Britanii, George Galloway, a reacționat vehement după ce Cristiano Ronaldo a oferit un interviu dur pentru jurnalistul britanic Piers Morgan, din care eu ieșit doar câteva pasaje, momentan.

Starul portughez s-a legat, printre altele, de Erik ten Hag, despre care a spus că nu-l respectă, de Wayne Rooney și, în principiu, de ce se întâmplă la Manchester United, iar asta nu a picat bine nici măcar pentru clubul din Premier League, care a emis un comunicat în vederea acestor declarații (DETALII AICI).

Fostul internațional englez de la Liverpool, Jamie Carragher, în prezent corespondent pentru Sky Sports, a spus că Ronaldo ar dori să forțeze o plecare de la „diavolii roșii” cu acest interviu.

Însă, reacțiile nu s-au oprit doar din lumea fotbalului. Politicianul britanic George Galloway a scris un mesaj vehement la adresa starului portughez, care a câștigat cinci Baloane de Aur în cariera sa.

„Ești mort pentru mine”, a scris fostul membru al Parlamentului Mării Britanii, pe rețelele social media.

You are dead to me now @Cristiano